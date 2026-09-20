La Universidad Estatal de Montclair nombra a la nueva decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Por: Rob Ferguson

La Universidad Estatal de Montclair anunció la selección de la nueva decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (CHSS, por sus siglas en inglés). El cargo fue ocupado anteriormente de manera interina por la Doctora Fatma Mili, quien actualmente se desempeña como rectora académica interina de la universidad.

La Doctora Thompson se incorpora a CHSS en medio de un polémico programa de reestructuración cuya finalización estaba prevista inicialmente para el año escolar 2026-2027.

Thompson cuenta con una amplia trayectoria de liderazgo en la educación superior. Desde 2024, se desempeña como directora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad Estatal de Florida. Asimismo, anteriormente ocupó diversos puestos de liderazgo en la Universidad de West Virginia.

Thompson obtuvo un doctorado en Estudios de Segundas Lenguas y una maestría en Enseñanza del Inglés a Hablantes de Otras Lenguas en la Universidad Estatal de Michigan.

La rectora interina, Fatma Mili, comentó sobre el nuevo cargo de Thompson.

«Nos complace enormemente dar la bienvenida a la Dra. Thompson a Montclair State University», declaró Mili en un comunicado de prensa. «Llega con una trayectoria impresionante de liderazgo transformador y colaborativo. Aborda cada situación con pasión e inquietud intelectual. Espero con interés trabajar con ella mientras lidera la Facultad y consolida su prestigio e impacto tanto en la universidad como en la comunidad».

Como decana de CHSS, Thompson supervisará la facultad mientras esta se somete a una reestructuración completa de su organización.