Montclair State inicia la construcción de un edificio de ciencias por valor de 120 millones de dólares, generando preocupación entre los estudiantes por los costos

Por: Daniel Scharf y Bianca Valenzano

El 21 de julio, la Universidad Estatal de Montclair anunció la construcción de su nuevo edificio de ciencias interdisciplinarias, valorado en 120 millones de dólares; se trata de una instalación centrada en las disciplinas STEM que se está construyendo en el emplazamiento del antiguo Webster Hall. Se prevé que el edificio, de 110.000 pies cuadrados, abra sus puertas al inicio del año académico 2028-2029.

Con el respaldo parcial de una subvención de 60 millones de dólares para infraestructura, otorgada por la Oficina del Secretario de Educación Superior de Nueva Jersey, el edificio busca ampliar los programas de química, física y ciencias interdisciplinarias de Montclair State mediante diversas instalaciones centradas en la tecnología. Una vez inaugurado, los estudiantes y el profesorado tendrán acceso a laboratorios de realidad virtual aumentada, zonas de descanso para estudiantes y un jardín de lluvia con vegetación autóctona.

Sin embargo, una imagen digital reciente del edificio, compartida en la cuenta oficial de Instagram de Montclair State por HOK —el estudio de arquitectura responsable del diseño—, suscitó rápidamente una reacción negativa entre algunos estudiantes. Miembros de la comunidad universitaria criticaron el momento elegido para publicar el anuncio, ya que coincidió con la emisión de la factura correspondiente al semestre de otoño de 2026. Muchos integrantes de la comunidad se sintieron sorprendidos por el aumento en las tasas de matrícula y los costos de alojamiento que reflejaba dicha factura.

Además, la imagen de diseño generó inquietud por su aparente semejanza con resultados de inteligencia artificial generativa y por los métodos de diseño de la firma.

María Taveras-García, estudiante de último año de la carrera de ejecución musical, expresó su frustración ante lo que describió como una falta de comunicación sobre estos aumentos inesperados.

“Sinceramente, fue una gran falta de tacto mostrar la construcción de un edificio multimillonario”, dijo Taveras-García. “Y luego ver cómo las facturas de todos se disparaban… Me enfadé muchísimo”.

Otros estudiantes señalaron diversos proyectos en los que Montclair State podría haber invertido en lugar del edificio de ciencias interdisciplinarias.

Nat Ruiz-Oviedo, estudiante de segundo año de danza, opinó que el espacio podría haberse destinado a crear más plazas de aparcamiento en el campus o a una alternativa amistosa con el medio ambiente.

“No creo que se debiera haber aprobado el proyecto”, afirmó Ruiz-Oviedo. “Más aparcamiento para los estudiantes que se desplazan a diario o un jardín de plantas autóctonas habría aportado más valor a la universidad, en mi opinión”.

Clara Luz Iranzo, recién graduada de Montclair State y quien trabajó durante dos años como profesora adjunta de grabación y producción musical, cuestionó las prioridades de la universidad.

“Hay muchísimos problemas urgentes que se han ignorado durante tanto tiempo y que no se han abordado”, señaló Iranzo. “Ver a esta institución, que afirma ser accesible, inclusiva y solidaria con tantos estudiantes, invertir más de 120 millones de dólares en este edificio sin ocuparse de todas esas otras cuestiones… resulta realmente impactante”.

Según la universidad, la matrícula y las tasas obligatorias para los estudiantes de pregrado a tiempo completo residentes en el estado ascenderán a 17.810 dólares, lo que supone un aumento de 478 dólares por semestre. Si bien los incrementos en la matrícula y las tasas obligatorias se aplican de manera uniforme según la residencia y el programa académico del estudiante, el saldo semestral total de cada alumno puede variar considerablemente debido a diversos factores individuales.

La administración de Montclair State aún no se ha comunicado oficialmente con el estudiantado sobre el aumento de los costos; por el contrario, la Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA por sus siglas en inglés) no tardó en reconocer formalmente las inquietudes de los estudiantes a través de su cuenta de Instagram.

En un comunicado emitido el 6 de agosto, el presidente de la SGA, Ben Coulson, escribió que “la imagen era difícil de ignorar” y sostuvo que las ambiciones de Montclair State “nunca deberían prevalecer sobre el futuro de los estudiantes a quienes la institución sirve”.

No obstante, la administración universitaria rechaza la afirmación de que la construcción del Edificio de Ciencias Interdisciplinarias esté relacionada con el aumento de los costos.

Andrew Mees, vicepresidente adjunto de Contenido Estratégico de Montclair State, explicó a The Montclarion cómo se financia la construcción del edificio.

“Todos los fondos para la construcción del Edificio de Ciencias Interdisciplinarias provienen, o bien de una subvención de 60 millones de dólares para infraestructura otorgada por la Oficina del Secretario de Educación Superior de Nueva Jersey, o bien de la emisión de bonos realizada por la universidad en la primavera de 2026…”, declaró Mees a The Montclarion. “La universidad no financia proyectos de infraestructura directamente con los ingresos provenientes de la matrícula y las tasas obligatorias”.

Sin embargo, según Mees, la emisión de bonos de la universidad aumentará los costos del servicio de la deuda en unos 4 millones de dólares anuales durante los próximos 30 años. Dichos pagos se cubrirán con los ingresos generales de la universidad, los cuales incluyen la matrícula y las tasas obligatorias, los fondos estatales, las donaciones y otras fuentes de ingresos.

Mees señaló que la universidad sigue adelante con el proyecto del edificio mientras trabaja para ampliar su perfil de investigación y alcanzar la categoría R1 (De muy alto nivel de gasto en investigación y producción de doctorados).

«A medida que el perfil de investigación de la universidad sigue evolucionando hacia el estatus R1», señaló Mees, «es una prioridad aumentar las instalaciones de investigación y los laboratorios disponibles, al tiempo que se siguen creando oportunidades para una verdadera colaboración interdisciplinaria e innovación».

Mees explicó que cambios más amplios a nivel estatal y federal en la financiación de Montclair State han contribuido al aumento de la matrícula y las tasas, incluidos los cambios recientes del Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) en la distribución de las Becas Pell y la reducción de fondos.

«Es importante que los estudiantes comprendan todos los factores que influyen en la fijación de la matrícula y las tasas», escribió Mees. «La financiación estatal para la educación superior no ha seguido el ritmo de estos aumentos en los gastos contractuales a nivel estatal».

Mees añadió también que la reestructuración de la universidad y los esfuerzos de ahorro de costos tienen como objetivo mantener la matrícula y las tasas obligatorias lo más bajas posible. Sin esas medidas, afirmó Mees, la matrícula y las tasas aumentarían a un ritmo considerablemente mayor.

En respuesta a las inquietudes sobre la inversión en los recursos actuales del campus, Mees indicó que Montclair State ha invertido cerca de 95 millones de dólares en mejoras de las instalaciones físicas del campus durante los últimos cinco años.

A pesar de este aumento de costos, Mees reafirma la misión continua de Montclair State de seguir siendo una institución asequible y accesible.

«Las cifras de matrícula y tasas de este año sitúan claramente a Montclair entre las instituciones públicas más asequibles de Nueva Jersey», declaró Mees a The Montclarion. «Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, mantenemos nuestros compromisos históricos con el acceso y la asequibilidad. Asimismo, otorgaremos más de 42 millones de dólares en ayudas institucionales, igualando la cifra más alta en la historia de la universidad».

Montclair State University anima a los estudiantes que tengan dudas sobre sus facturas a ponerse en contacto con Red Hawk Central o con la oficina de Ayuda Financiera para recibir aclaraciones y asistencia.

Aunque Montclair State atraviesa actualmente un periodo de cambios bastante convulso, la construcción de este innovador edificio marca el inicio de una nueva etapa para la universidad. Sin embargo, algunos estudiantes se preguntan si podrán permitirse seguir en el campus para vivir esta experiencia.

En cualquier caso, la mayoría de los estudiantes coincide en que es necesaria —y que ya se está haciendo esperar— una respuesta adecuada por parte de la administración ante estos importantes aumentos de costos.