Orgullo y unidad en exhibición: la izada de bandera por el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana se celebra anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre, rindiendo homenaje a las contribuciones que las personas hispanas y latinas han hecho a la sociedad estadounidense y global.

En la Universidad Estatal de Montclair, estudiantes, docentes y personal administrativo se reunieron frente a Cole Hall el 16 de septiembre para unirse a la Oficina de Iniciativas Hispanas y a diversas organizaciones estudiantiles en una procesión que marcar el inicio del Mes de la Herencia Hispana en la institución.

Mientras el grupo caminaba hacia los mástiles del Centro Estudiantil, se hacían evidentes la alegría y la unidad; los participantes cantaban y bailaban al ritmo de sus canciones favoritas, todo ello mientras representaban su cultura.

La ceremonia continuó con discursos de autoridades universitarias y estatales, así como de líderes estudiantiles en representación de diversas organizaciones estudiantiles.

Al evento asistieron la Organización de Estudiantes Latinoamericanos (LASO), la Organización de Estudiantes Mexicano-Americanos (MASA), la Organización de Estudiantes Dominicanos (DSO), la Organización de Estudiantes Puertorriqueños (PRSO), entre otras.

El presidente de Montclair State, Jonathan Koppell, proclamó el Mes de la Herencia Hispana durante la ceremonia de izado de bandera y habló sobre el papel de la universidad como Institución al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés).

«Buscamos más oportunidades para aprovechar el talento y los recursos con los que contamos», afirmó Koppell. «Eso es lo que significa desarrollar la excelencia como una HSI: no verla simplemente como un atributo más de la universidad o como una forma de atender a una población con necesidades o demandas específicas, sino cambiar el enfoque y plantearse: “¿Qué podemos hacer nosotros, como una HSI comprometida con la excelencia, que otras instituciones sencillamente no son capaces de lograr?”».

Después, Koppell presentó a Silvia Catalan-Culnan, asesora principal de defensa de intereses de la gobernadora Mikie Sherrill, quien habló sobre la importancia de la comunidad y de la construcción de relaciones.

«Ustedes son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra historia», dijo Catalan-Culnan. «Veamos cómo podemos reunirnos, cómo podemos compartir recursos y cómo podemos construir relaciones entre nosotros […] hemos hecho cosas increíbles».

También intervinieron durante la ceremonia líderes de organizaciones estudiantiles, incluida la presidenta de LASO, Abigail Diaz.

«Este espacio en el campus permite a todos los estudiantes comprender que no están solos», dijo Díaz. «Siempre habrá una comunidad que los respalde».

Mateo Llano, estudiante de tercer año de Salud Pública, compartió una historia sobre cómo su decisión de cursar estudios superiores no fue solo algo que hizo por sí mismo, sino también algo que hizo por sus padres.

«Tenía una opción», dijo Llano. «Entrar sin conocer a nadie o no ir [a Montclair State University] en absoluto. La unidad no es algo que heredamos, es algo que decidimos construir».

Isabella Cruz, estudiante de segundo año de Educación Musical, comentó que decidió asistir al evento para apoyar a la comunidad. Además, explicó por qué eventos como este tienen tan buen impacto tanto en ella como en otros estudiantes.

«Es algo realmente especial para mí porque en mis escuelas anteriores no solía haber celebraciones como esta», dijo Cruz. «Estar en un campus así, que cuenta con espacios de este tipo para los estudiantes, es algo que realmente marca la diferencia».

El lema de este año, «Juntos somos más», destaca la increíble alegría y la unidad de los eventos que se llevan a cabo en Montclair State a lo largo del mes.

Las actividades del mes concluirán con la sexta edición anual de la Fiesta Callejera de la Herencia Hispana el 14 de octubre.