La importancia del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny

Articulo de: Jeimmy Garita

Traducido al español por Carlos Padilla

La población hispana ha estado mucho en las noticias últimamente. Probablemente usted los conozca por otros nombres: «criminales», «violadores», «ilegales» y cualquier otra palabra que signifique que no son bienvenidos. Todas estas acusaciones son hechas por el simple hecho de querer una vida mejor para sí mismos. El odio ha hecho al pueblo estadounidense ciego ante el amor.

Es imposible ser los «Estados Unidos» cuando el pueblo está cada vez más dividido. Incluso los puertorriqueños, quienes son ciudadanos estadounidenses, están siendo tratados como ciudadanos de segunda. A los estadounidenses no se les puede copiar y pegar, sino que están supuestos a verse, sentir, amar y creer de manera diferente cada uno.

Una víctima de este desprecio aún siembra esperanza y amor hacia el mismo país que lo ha atacado: Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny. En la edición número sesenta del Super Bowl (o como es conocido en el mundo hispano, el Supertazón) el pasado ocho de febrero, este artista pop internacional usó su espectáculo de medio tiempo para apoyar a todo el mundo, incluyendo a la comunidad LGBTQ+ y a todas las personas de cada uno de los países de América, no solo a los estadounidenses.

Al hacer del escenario su propio mini Puerto Rico, Bad Bunny rindió homenaje a su cultura: cañaverales, coco frío y piraguas fueron algunos ejemplos de ello. Fue una forma de levantar la moral de los puertorriqueños para que mantengan el orgullo de sus raíces y nunca sucumban ante el odio. La emoción sentida al reconocer un símbolo como propio es un sentimiento que vale la pena abrazar.

Sin embargo, uno de los símbolos más importantes de su patria fueron los postes eléctricos, haciendo un llamado para arreglar los constantes apagones que ocurren en la isla a causa de la insuficiente infraestructura eléctrica local. El cantante Ricky Martin utilizó su tiempo mínimo de presentación para cantar la canción de Bad Bunny «LO QUE LE PASÓ A HAWAii», la cual llama a su pueblo a resistir y no permitir que Puerto Rico sea explotado como Hawaii.

No solamente a su patria le dio fuerza y amor Bad Bunny, sino a la totalidad de las Américas, desde Canadá hasta Chile. Ese fue el propósito de tener a Lady Gaga cantando en lugar de otros artistas hispanos como la esperada Cardi B.

El combinar la canción estadounidense «Die with a Smile» con un toque puertorriqueño muestra cómo la mezcla de diferentes culturas crea algo hermoso. Hay mucha belleza esperando ser presenciada si nos agrupamos.

La elección de Lady Gaga fue vital para mostrar apoyo hacia la comunidad LGBTQ+. Los dos artistas son similares en su franqueza; de la misma forma en que Bad Bunny es una voz para los inmigrantes, Lady Gaga ha sido una voz para la comunidad queer desde la década de 2010. Su baile conjunto puede verse como una representación del apoyo mutuo entre dos grupos que enfrentan tiempos difíciles.

Otra muestra de unidad fue la aparición de María Antonia Cay, la dueña del Caribbean Social Club de Brooklyn, sirviéndole un trago de ron a Bad Bunny. La gentrificación llevó a que ella casi tuviera que irse de su propio club, pero superó todas las adversidades y el club se encuentra operando en el mismo lugar a día de hoy.

El reconocimiento de su historia disminuye las acusaciones de que los hispanos roban trabajos, cuando la verdad es que, muchas veces, ellos tienen que comenzar desde cero. Debemos recordar que, si bien Nueva York representa una gran parte de la cultura estadounidense, los puertorriqueños desempeñan un papel clave en su historia.

Para reforzar esta celebración de amor durante el espectáculo, tuvo lugar una boda en tiempo real, lo cual fue una elección hermosa. Cuando se ve una boda, el sentimiento de amor es contagioso, algo que Bad Bunny supo transmitir y utilizar para su propósito.

Mientras mucha gente manifestó odio hacia él y su espectáculo de medio tiempo a causa de que no se acomoda a su ideal del estadounidense perfecto, él se dedicó a construir una gran muestra de unidad. Incluso representó al país cuyo gobierno trató de competir con su actuación.

La verdad es que nunca hubo una competición real con el «All American Halftime Show» de Turning Point U.S.A. Esto se debe a que el espectáculo de Bad Bunny estaba impulsado por el amor y la inclusión, no por la ojeriza y la separación.

Poniendo aparte los mensajes, el espectáculo de medio tiempo de este año estuvo entretenido. Hubo muchas escenas de familiares y amigos disfrutando la vida y bailando juntos. Los espectadores también se divirtieron intentando reconocer cameos de sus celebridades favoritas, como Pedro Pascal.

El espectáculo incluso les dio a los espectadores un momento para recordar a un yo más joven cuando Bad Bunny le entregó su Grammy a un niño o cuando despierta a otro que se quedó dormido sobre tres sillas.

Si tomamos en cuenta el espectáculo de Kendrick Lamar el año pasado, es claro que el espectáculo de medio tiempo está cambiando de ser un pequeño concierto a convertirse en una plataforma para comunicar un mensaje acerca de lo que los artistas creen correcto. El espectáculo de medio tiempo de este año estuvo lleno de familiares, amigos, aceptación y aprecio. Pudo haber llenado de esperanza el corazón de la persona más pesimista, llevándole a llorar de emoción.

Bad Bunny puede hacer que el público verdaderamente crea que «La única cosa más poderosa que el odio es el amor».