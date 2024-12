Presencia latina en la Universidad Estatal de Montclair

A medida que la comunidad latina en Montclair State University continúa creciendo y prosperando, está claro que el futuro es uno en el que la diversidad no sólo se celebra, sino que se integra plenamente en la estructura de la vida del campus. Sus experiencias no son aisladas; son parte de una narrativa más amplia que se desarrolla en las instituciones de servicios hispanos en todo el país. A medida que la educación superior continúa evolucionando, las voces de comunidades como estas serán fundamentales para dar forma a un futuro más inclusivo y equitativo para todos los estudiantes aquí en el campus.

You may also like