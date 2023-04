EDITORIAL: Como mantenernos seguros este San Valentín

San Valentín, algunos lo aman y otros lo detestan.

A pesar de la creencia popular, no es necesario estar en una relación amorosa para celebrar. Definitivamente hay unos cuantos corazones solos y desamparados que se unirán para festejar San Valentín, aunque se conozcan por primera vez. Después de todo, el amor tiene que empezar de una manera u otra, ¿no?

Si eres una de esas personas que va a salir con un posible nuevo amor, hay algunas cosas que debes recordar este San Valentín y cada primera cita que ocurra en el futuro.

Busca señales de alerta antes de tu primera cita

Si estás usando una aplicación de citas como Tinder, siempre asegúrate de sentirte cómodo al reunirte con alguien.

Algunas señales de alerta son que una persona se vuelve sexual o se te insinúe demasiado pronto. Cualquiera que busque una relación real se tomará el tiempo de conocer a alguien antes de expresar su atracción física hacia ti.

Deberías hablar un par de días al menos antes de planear una cita con alguien para tener una mejor idea de qué tipo de persona es.

Comparte tu ubicación con un amigo

Al crecer, todos odiábamos la función “Encontrar” (Find My iPhone). Nos impedía escaparnos o engañar a nuestros padres sobre dónde estábamos. Ahora, es un salvavidas.

Compartir tu ubicación con tus amigos es vital porque si te pasa algo, ellos sabrían dónde estuviste.

Apple da instrucciones sobre cómo usar esta función, “abre la aplicación Messages en tu iPhone y selecciona un mensaje. Selecciona el nombre de la persona o grupo en la parte superior de la conversación. Seleccione “Enviar mi ubicación actual”.

Elige un lugar público para la cita

Puede ser bastante estresante ir inmediatamente a la casa de alguien para pasar el rato. Hay miles de razones por las que esto puede ser una mala idea.

Estar en su casa puede causar que sea más difícil irse si las cosas no van bien. También podría ser un loco y tratar de hacerte daño, lo cual es más difícil de hacer si estás rodeado de mucha gente.

Hay muchas historias de terror de primera cita en Reddit para leer y advertirte sobre los peligros de estar con un extraño. Afortunadamente, la mayoría raramente ocurren en un restaurante.

No tengas miedo de herir los sentimientos de alguien

Probablemente este es uno de los consejos de citas más importantes que alguien puede recibir. Si tu cita te hace sentir incómodo o es grosero, no tengas miedo de decirles directamente que la cita terminó e irte a casa.

Si estás en público, no pueden lastimarte si decides marcharte. Solo toma un Uber o vuelve a tu carro y ve a casa. Tu cita no tiene derecho a nada y tú no estás obligado a quedarte si no te apetece.

Trae algún tipo de defensa propia

Ya sea el spray de pimienta de tu farmacia local o tus llaves entre los dedos como Wolverine de los X-Men, es importante tener siempre algún tipo de defensa propia.

Probablemente deberías tenerlos contigo cada vez que salgas, no solo para una cita. Nunca sabes lo que puede pasar cuando estás con desconocidos y no querrás correr ningún riesgo.

Por supuesto, para cualquiera que tuvo experiencias malas o francamente horribles en una primera cita, no es culpa tuya. Resulta desalentador tener que decirle a la gente que si quieren tener una primera cita deben compartir su ubicación con sus amigos en caso de que se vean perjudicados de alguna manera. Pero este es el mundo en el que siempre hemos vivido, donde la gente mala intentará hacerte cosas devastadoras.

Esperemos que tu día de San Valentín sea un día de amor y romance y no un futuro documental de Netflix.