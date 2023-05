SOBREVIVÍ A LA GRAN INUNDACIÓN DE WILLIAMS HALL

Hace poco más de una semana, a mí y a 78 residentes de Williams Hall nos dijeron que teníamos que abandonar nuestros lugares antes de que siquiera comenzara el semestre. Sorprendidos por las promesas de que el edificio estaría listo para ser ocupado el 15 de enero, la mayoría de nosotros nos quedamos en estado de shock por esta decisión aparentemente repentina.

Después de recibir la llamada de Residence Life (ResLife) el 26 de diciembre, a mis compañeros de cuarto y a mí nos dijeron que nuestro apartamento había sufrido daños mínimos según los informes del personal del edificio antes de la llamada, y que podíamos ir al edificio ese día o al siguiente para tomar cualquier objeto de valor o pertenencia personal que pudiéramos necesitar. Entonces, mi compañero de cuarto y yo nos subimos al auto y recorrimos dos horas y media de viaje de regreso a Williams Hall.

Inicialmente, nuestro apartamento parecía estar bien. Como ResLife nos había dicho por teléfono, había un poco de agua junto a la puerta y una mancha de agua en el techo, pero no parecía haber sufrido algún daño por agua. Lo único que estaba completamente arruinado eran algunos papeles y un suéter que había dejado en el piso— por lo cual estaba dispuesto a asumir la culpa pero, ¿por qué había un suéter en el piso en primer lugar?

Mi compañero de cuarto y yo tomamos cualquier objeto de valor nuestro y de nuestros otros compañeros de cuarto que pudimos, pensando que volveríamos después de que Montclair State limpiara todo para el 15 de enero, esperando que la mancha de agua se hubiera pintado o que nos dijeran que no representaba ningún riesgo para nuestro apartamento.

Con la falta de comunicación por parte de la universidad, parecía que eso sería todo. Sin embargo, me encontré de regreso en el campus el 8 de enero, tres días antes de que los residentes recibieran cualquier noticia de la universidad sobre sus apartamentos. Un asistente de residencia me acompañó al edificio para tomar algo que necesitaba de mi habitación.

Cuando entré al apartamento, creo que quedé en shock.

Las paredes de concreto estaban expuestas, cada pieza de moldura había sido arrancada y todos nuestros muebles y pertenencias estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo de yeso si es que no estaban directamente debajo de las sábanas de plástico arrojadas al azar sobre nuestras camas. Solo eché un vistazo rápido y tomé un video corto, ya que el desorden general que había ocupado el lugar al que había llamado hogar durante los últimos meses me abrumaba, y los trabajadores vestidos con trajes de protección personal completa me hacían sentir que estaba en más peligro al estar allí que la mujer con la que hablé me había dicho.

Hay que tener en cuenta que esto fue antes de que la universidad notificará a la mayoría de los residentes desplazados que tendrían que mudarse.

La última comunicación que recibí fue dos días antes, diciendo que el edificio podría estar listo para ser ocupado el 15 de ese mismo mes. Hasta donde yo sé, en ese momento no se le informó a ningún residente sobre el estado del edificio. Esto se confirmó aún más cuando comenzó la mudanza el domingo, y muchos se sorprendieron por los destrozos dejados en sus habitaciones.

Una vez más, reconozco que mi apartamento fue uno de los más afortunados.

Nuestra habitación no recibió grandes cantidades de agua y ningún dispositivo electrónico fue arruinado por el exceso de humedad en la habitación. Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, la empresa de limpieza u otra entidad se encargó de cualquier cosa que saliera ilesa, cubriéndolas con grandes cantidades de polvo de yeso, rompiendo todo lo que se podía romper o simplemente haciendo trucos de magia con cualquier objeto de valor dejado atrás.

Además de la matanza de carteles rasgados y dispensadores de jabón rotos en nuestro apartamento, nos regalaron una botella vacía de dos litros de Pepsi en nuestro congelador desconectado, sobre la bandeja de cóctel de camarones ahora descongelada que podría haber sido considerada un riesgo biológico después de estar allí durante un número desconocido de días.

Si estuviera bajo juramento, juraría sobre la Biblia que ninguno de mis compañeros de cuarto consumiría Pepsi, por lo que sé con certeza que alguien más la colocó allí.

Después de esto, mientras nos dividíamos para encontrar nuestras nuevas asignaciones de vivienda, mi compañero de cuarto y yo tuvimos la desafortunada noticia de que no solo nuestra habitación asignada se había reservado al doble, sino que también se habían cambiado nuestras reservas. Esto significa que nos habían colocado en habitaciones dobles con compañeros de cuarto al azar.

En cualquier otra circunstancia, esto estaría bien, pero llevar el contenido de una habitación entera, más la mitad de un baño, una cuarta parte de una cocina y una zona común a la habitación de otra persona sin previo aviso parecía una falta de consideración para ambas partes.

Reconozco completamente que la rotura de la tubería podría haber sido inevitable, que la empresa de limpieza tiene una tarea muy difícil y que a ResLife le debe haber resultado un desafío reubicar a 79 estudiantes a mitad del año escolar, pero ¿por qué Montclair State no ha ideado una mejor manera de manejar esto para aliviar el estrés de los estudiantes afectados? ¿Por qué fue mi responsabilidad verificar su trabajo una y otra vez, asegurarme de que mi alojamiento fuera correcto, asegurarme de que incluso obtuve alojamiento, asegurarme de poder despejar todo mi día para venir a desalojar y volver a mudarme?

Si los residentes no pueden regresar a sus habitaciones efectivamente, Montclair State debería estar preparado para dar reembolsos completos de vivienda a todos los afectados. A este punto, es lo menos que pueden hacer para compensar por sus promesas vacías, su completa falta de comunicación y su falta de cuidado por los artículos personales de sus habitantes.