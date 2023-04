The Montclarion Gana Nueve Premios NJPF

The Montclarion ganó nueve premios de la Fundación de Prensa de New Jersey (NJPF) en el Concurso de Periódicos Universitarios de Nueva Jersey del 2022-2023, incluyendo dos primeros lugares, cuatro segundos lugares y tres terceros lugares.

El concurso premia a periódicos universitarios y a organizaciones de noticias digitales en todo el estado por sus artículos, fotografías, videos y diseños.

Emma Caughlan, editora en jefe de The Montclarion, dijo estar agradecida de que el equipo haya sido reconocido por su trabajo.

“Estoy muy orgullosa del equipo” Caughlan dijo. “Todo el mundo ha puesto [mucho esfuerzo] en el trabajo que hacemos y es tan maravilloso verlo acreditado”.

The Montclarion recibió dos premios de primer lugar en la categoría de escritura editorial por el artículo “Don’t Go Breaking Our Arts” por Maddye Belov-Boxer, ex editora de opinión, y en la categoría de video en línea por “Montclair State Alumna is Leaving Her Mark on NJ” por Katie Lawrence, editora de video.

Lawrence reaccionó a su victoria en el primer lugar:

“Cuando escuché que gané un premio por el mejor video, supe que era por el reportaje de “Ink Gallery”, Lawrence dijo. “Fue una gran experiencia ir al proyecto con Hannah Effinger y traer una historia fuera del campus a los estudiantes. Tiffany Perez y todo el personal en Ink Gallery Tattoo Studio fueron más que agradables e hicieron de este uno de mis videos favoritos de hacer”.

NJPF dió a The Montclarion cuatro premios de segundo lugar. Darian Mozo, traductora de español, recibió el segundo lugar en la categoría de artes y entretenimiento/escritura crítica por “‘Noise’ Reflects Violence and Frequent Disappearance of People in Latin American Countries“.

“Sigo sin creer que gané un premio del NJPF, aún estoy en la transición de querer creerlo y no poder hacerlo”, dijo Mozo. “Escribí ese artículo con mucho sentimiento ya que la película fue muy poderosa de ver para mí y mi familia”.

Mozo está agradecida por las oportunidades que The Montclarion le ha dado.

“Estoy tan agradecida con The Montclarion y por cómo el personal me ha ayudado a progresar como escritora desde que empecé en el 2021,” dijo Mozo. “¡Gracias, y brindemos por el talento latinoamericano!”

Hannah Effinger, editora de producción, ganó el segundo lugar en la categoría de escritura de columna/opinión por “I Survived the Great Williams Hall Flood.” Effinger y Ian Long, ex editor de producción, ganaron el segundo lugar en la categoría de diseño y presentación por “Life In A Pandemic: Montclair State Reflects of Two Years of COVID-19 #Since2020.”

“Estoy tan honrada de ser reconocida por NJPF,” dijo Effinger. “Hemos trabajado arduamente como equipo durante todo el año, y es grandioso verlo recompensado para todos.”

Sal DiMaggio, editor de reportaje, ganó el segundo lugar en escritura de interés por “EOF Barbershop: Making Men Leaders The Old School Way.”

“Estoy muy agradecido por tener un equipo solidario detrás de mí para ayudarme a escribir historias como esta,” dijo DiMaggio. “Mi objetivo es contar historias que impacten a las personas, y el equipo en The Montclarion me permite hacerlo.”

The Montclarion recibió tres premios de tercer lugar. Uno de ellos fue en la categoría de excelencia general, que reconoció al equipo completo.

Avery Nixon, editora de opinión, ganó el tercer lugar en la categoría de escritura editorial por “We Want Wifi and We Want it Now.”

“Me sentí muy honrada de ser reconocida en NJPF”, dijo Nixon. “Las piezas de opinión y las editoriales son una parte importante para el periodismo y merecen ser reconocidas.”

John LaRosa, ex editor de fotografía, y Julian Rigg, ex asistente de edición de fotografía, ganaron la categoría en fotografía por “Photo Essay: Welcome to College Prom.”

Los ganadores de los premios están invitados a participar en un banquete de premiación el 22 de abril.